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Косово висилає двох російських дипломатів і звинувачує Москву в «дестабілізації»

Як заявила президентка Косова Вйоса Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії та її «пособників у регіоні»

Косово висилає двох російських дипломатів з країни, заявила 22 жовтня президентка Вйоса Османі. За її словами, двох дипломатів російського бюро зв’язку в Косово оголосили персонами нон-ґрата і наказали покинути країну.

Як заявила Османі, її країна прагне протистояти зловмисному впливу Росії та її «пособників у регіоні», яких вона звинуватила в тому, що вони мають на меті підірвати досягнення Косова, Сполучених Штатів, НАТО та Європейського Союзу.

«З цієї причини ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими американськими та європейськими союзниками, щоб не дозволити Косово і нашому регіону стати жертвою дестабілізуючих амбіцій Російської Федерації», – йдеться в в заяві президентки.

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Наразі достеменно невідомо, які конкретно дії російських дипломатів призвели до видворення.

Росія відкрила бюро зв’язку в Косові в 2005 році – за три роки до того, як Косово проголосило незалежність від Сербії. Сербія та її близький союзник Росія не визнали незалежність Косова.

Сполучені Штати та більшість країн заходу визнають незалежність Приштини, проголошену в 2008 році після війни 1998-1999 років між сербськими силами та етнічними албанськими партизанами, яка завершилася після авіаційної кампанії НАТО проти Сербії. Україна належить до тих держав, які не визнали незалежність Косова.

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