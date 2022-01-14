Західні країни закликають Косово допустити ОБСЄ для проведення референдуму серед місцевих сербів

П’ять західних країн, в тому числі Сполучені Штати, привітали прийдешній референдум Сербії щодо правових реформ у цій країні. Водночас у своїй заяві від 14 січня вони висловили жаль, що Косово не допускає на свою територію представників Організації безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) для проведення голосування серед сербів, які живуть на його території.

Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Сполучені Штати, а також Європейский Союз, йдеться в заяві, висловили свій жаль через те, що Косово не дозволило представникам ОБСЄ провести голосування серед сербів, які мають право на участь у референдумі, «у відповідності до попередньої практики».

«Ми закликаємо уряд Косова дозволити сербам у Косово реалізувати своє право голосу на виборах та виборчих процесах відповідно до цієї усталеної практики», – йдеться в заяві.

Напередодні Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель у своєму твітері повідомив, що обговорював це питання як з прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті, так і з президентом Сербії Александром Вучичем.

Він заявив, що «люди повинні мати можливість реалізувати своє право голосу».

Натомість Курті відповів, що «референдум на суверенній території іншої держави не є практикою, прийнятою в жодній демократичній країні».

«Серби в Косово з подвійним громадянством можуть проголосувати на референдумі в Сербії поштою або у відділенні зв’язку в Приштині», – написав Курті у своєму твітері 12 січня.

Вучич, зі свого боку, того ж дня в коментарі сербському державному телеканалу РТС, застеріг щодо «більших і більш далекосяжних наслідків, ніж очікувалося», якщо виборчі дільниці не будуть відкриті для сербів у Косово.

Референдум про внесення змін до конституції, запланований на 16 січня, має на меті деполітизувати призначення прокурорів і суддів, щоб допомогти Сербії отримати право на вступ до Європейського Союзу.

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Пропоновані зміни є «ключовим кроком для зміцнення незалежності судової влади та підвищення прозорості та ефективності інститутів верховенства права», йдеться у заяві західних країн.

Балканська країна є кандидатом на членство в ЄС, але для цього вона повинна зміцнити незалежність судової влади та посилити верховенство права.

У листопаді Рада Європи – правозахисний орган ЄС – заявила, що її конституційний дорадчий орган визнав більшість запропонованих поправок такими, що відповідають його рекомендаціям.

Плебісцит проводитиметься відповідно до нового закону про референдум, який скасовує мінімальний 50-відсотковий бар’єр явки виборців.