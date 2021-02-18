Новим патріархом Сербської православної церкви став митрополит Порфірій

Собор Сербської православної церкви (СПЦ) обрав нового патріарха. Ним став митрополит Порфірій (Перич), який досі очолював митрополію загребсько-люблянську, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Главу СПЦ обрали за три місяці після смерті колишнього патріарха Іринея, котрий в листопаді 2020 року помер на COVID-19. На цю хворобу померли ще двоє владик, троє інших госпіталізовані. В соборі взяли участь 36 з-поміж 43 єпіскопів СПЦ.

Нового патріарха обрали так званим «апостольським жеребкуванням»: до Біблії поклали конверти з іменами трьох кандидатів, які отримали найбільше голосів, відтак 90-літній монах вибрав один з тих конвертів.

Патріарх Порфірій народжений 1961 року. Богословський факультет закінчив у Белграді, докторську дисертацію захистив у Афінах.

Новий глава СПЦ належить до церковних ієрархів, які беззастережно підтримують політику бєлградської влади, як щодо Косова, так й у всіх інших ланках.