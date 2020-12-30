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30 грудня 2020, Київ 11:57
Новини | Політика

Зеленський звільнив Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА

У серпні Зеленський, представляючи Сергійчука в ОДА, заявив: «Хочеться бачити щось краще, ніж є»

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідний документ датований 29 грудня і розміщений на сайті Офісу президента.

«Звільнити Сергійчука Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в тексті указу.

28 серпня президент Володимир Зеленський представив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Сергійчук раніше працював на керівних посадах у структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва й обіймав посаду заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв’язку.

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