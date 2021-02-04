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04 лютого 2021, Київ 20:24
Новини | Події

У Києві відкрили найбільший в Україні сервісний центр МВС

«Сервісний центр надає понад 1000 послуг на день та одночасно обслуговує до 30 клієнтів»

У Києві відкрили найбільший в Україні сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

«Один із найстаріших і найвідоміших сервісних центрів МВС прийматиме громадян за іншою адресою. Відсьогодні сервісний центр МВС № 8041, що працював в Києві на вул. Туполева, 19, переїхав у сучасне просторе приміщення на вул. Перемоги, 20, що у Святошинському районі м. Києва. Сервісний центр надає понад 1000 послуг на день та одночасно обслуговує до 30 клієнтів», – заявили в міністерстві.

Заїзд у новий сервісний центр можливий з вулиць Мельниченка та Перемоги. Майданчик для експертів МВС вміщує понад 50 автомобілів, зокрема крупногабаритних. Парковка розрахована на 600 авто.

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