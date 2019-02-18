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18 Лютий 2019, Київ 22:28
Новини | Суспільство

Для водіїв в Україні спростили процедуру передачі номерних знаків

Раніше перезакріплення здійснювали на підставі довідки, яку можна було отримати винятково в головному сервісному центрі МВС

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Перезакріпити індивідуальні номерні знаки на автомобілях в Україні стало легше, повідомляє сервісний центр МВС на сторінці у Facebook.

«Власник ІНЗ може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу, подавши до будь-якого територіального сервісного центру МВС пакет необхідних документів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, раніше перезакріплення здійснювали на підставі довідки, яку можна було отримати винятково в головному сервісному центрі МВС.

Індивідуальний номерний знак можна замовити в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації. У грудні минулого року запрацювала онлайн-послуга перевірки можливості замовлення певного ІНЗ в «електронному кабінеті водія».

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