В Україні запрацював «електронний кабінет водія» – Кабмін

Кабінет міністрів України оголосив про старт роботи «електронного кабінету водія», у якому можна дізнатися актуальну інформацію про власні авто та посвідчення водія, оплатити штрафи, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

«Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Доступ до е-Кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID», – мовиться на урядовому сайті.

Як повідомляється, раніше цю інформацію надавали тільки безпосередньо у сервісному центрі.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальностіводіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості.

Таким чином, за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.