«СЕТАМ» заявляє про продаж 26 арештованих літаків вартістю у 2,5 млн грн через борги

Державна виконавча служба продає на електронних торгах на платформі «СЕТАМ» Міністерства юстиції України 26 арештованих літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 гривень.

Державне підприємство «СЕТАМ» повідомило, що повітряні судна PZL-104 «Вільга 35А», АН-2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 мільйона гривень, з яких 1,6 мільйона гривень – це борг по заробітній платі. Ціни стартують від 55 527 гривень.

«Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток», – наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року. Онлайн-аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи становила 12,3 млрд грн.