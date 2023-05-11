Сеул підтримує українську формулу миру – Кулеба після зустрічі з своїм колегою з Південної Кореї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з південнокорейським міністром закордонних справ Паком Джином повідомив, що Південна Корея підтримує українську формулу миру.

«Значуща зустріч із моїм корейським колегою Паком Джином, який повідомив мені, що Республіка Корея підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського. Ми обговорили участь Кореї у відновленні України та привітали зростання інтенсивності двосторонніх контактів між нашими країнами», – написав він у твіттері.

Також на саміті Асоціації Карибських держав (ACS), як повідомив він у твіттері, Кулеба закликав карибських колег приєднатися до впровадження формули миру як шляху до миру.

Ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів – Південна Корея – досі намагалася уникати антагонізації Росії через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на посилення тиску з боку західних країн щодо постачання зброї.

У березні Сеул вперше схвалив постачання Україні з Польщі гаубиць Krab із південнокорейськими компонентами.

Нині уряд Південної Кореї вивчає, як Сеул може розширити свою підтримку України, окрім гуманітарної та економічної допомоги. Це вперше Суел допустив можливість надання Україні зброї – більше ніж через рік після того, як виключив можливість летальної допомоги.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів, серед яких є відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій.