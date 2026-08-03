У Сеуті залишаються від 3 до 5 тисяч мігрантів із Марокко – влада

В іспанському північноафриканському анклаві Сеута, куди минулого тижня прорвалися десятки тисяч мігрантів із сусіднього Марокко, залишаються від 3 до 5 тисяч людей, які в останні дні перетнули кордон без встановлених процедур. Про це у понеділок повідомив очільник автономного міста Хуан Вівас.

За його словами, хоча більшість мігрантів повернулася назад до Марокко, життя в місті ще не повернулося до нормального русла.



Вівас зазначив, що у четвер і п’ятницю в місто морем і сушею проникли до 80 тисяч людей – майже стільки ж, скільки в Сеуті є постійних жителів. Після втручання влади, яка направила в Сеуту зокрема армійські підрозділи, більшість мігрантів залишила місто. Деякі, проте, залишаються, і їхня негайна депортація пов’язана з проблемами, пише The Objective.



Нещодавнє рішення Верховного суду Іспанії забороняє негайне висилання людей, які прибули до Іспанії морем. Для депортації, якщо людина добровільно не хоче репатріюватися, необхідно порушувати адміністративну справу, рішення місцевої влади про висилку може бути оскаржене у суді. А у разі подання заяви про притулок процес взагалі може затягтися на роки.



Влада Марокко в понеділок заявила, що за напливом мігрантів у Сеуту стояла скоординована кампанія дезінформації в соцмережах – людей переконували, що вони можуть безперешкодно потрапити до Сеути і легалізувати своє перебування в ЄС. У заяві зазначено, що, зокрема, людей агітували, посилаючись на рішення Верховного суду Іспанії. У Марокко оцінили кількість людей, що проникли в Сеуту в 40 тисяч, ще близько тисячі, як стверджується, були зупинені на підступах до іншого іспанського анклаву Мелілья. У Марокко заявили, що під час спроб потрапити до Сеути загинули 11 людей, в Іспанії при цьому повідомляли про понад 70 загиблих.

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Криза в Сеуті викликала суперечки серед країн ЄС. Низка країн, особливо ті, де при владі є праві політики, звинуватили Іспанію в потуранні нелегальній міграції та нездатності захистити кордони ЄС. Керівники 22 країн зажадали обговорити ситуацію на загальноєвропейському рівні (така нарада пройде 4 серпня).



Водночас переважно ліві та ліберальні сили заявляють, що ситуація в Сеуті була скоординованою ззовні атакою на ЄС, а Іспанія є жертвою, а не винуватцем того, що сталося. Деякі коментатори натякають на можливу причетність влади США до того, що сталося, жодних доказів цього, окрім добрих відносин між владою США та Марокко, однак, не наводиться. Інші покладають основну відповідальність на Марокко. Згадується також про те, що російські державні ЗМІ активно користуються ситуацією, щоб посіяти паніку та розбрат у ЄС.



Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив у напливі мігрантів до Сеуту злочинні угруповання, які заробляють на нелегальній міграції. Водночас він звинуватив низку країн ЄС, які критикували Іспанію, у відсутності солідарності.

Сеута та Мелілья, ще одне іспанське автономне місто на півночі Марокко, мають єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Ці два міста, в кожному з яких проживає близько 85 000 осіб, періодично стикаються з різким зростанням спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть дістатися Європи, але масштаби четвергового напливу мали мало прецедентів.