Із Сеути до Марокко повернули 73 тисячі мігрантів, кількість загиблих зросла до 72

Після масового прориву кордону між Марокко та іспанським анклавом Сеута до Марокко вже повернулися близько 73 500 мігрантів, йдеться у повідомленні силових структур країни.

Як повідомляє агентство EFE, до цієї цифри можуть входити також люди, які прибули до Сеути ще до масового прориву, а також ті, хто міг перетинати кордон кілька разів.

Попри це, у центральній частині Сеути, а також на околицях і в гірській місцевості залишаються невеликі групи мігрантів, які відмовляються добровільно повертатися до Марокко. За словами поліції, точно оцінити їхню кількість складно.

2 серпня на прикордонному переході Тарахаль ситуація залишалася спокійною. Нових масових спроб прориву через хвилелом не зафіксували, хоча невелика група людей намагалася дістатися Сеути вплав. Їх зупинили військовослужбовці.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що встановлений напередодні 500-метровий морський бар'єр уже повністю введений в експлуатацію. Конструкція являє собою пневматичну перешкоду завдовжки 500 метрів, яка виступає над поверхнею води на 30-70 сантиметрів і сягає приблизно одного метра в глибину. Її доповнює лінія закріплених буїв, наданих Військово-морськими силами Іспанії.

За словами урядового делегата в Сеуті Мігеля Анхеля Переса, у місті й надалі залишатимуться близько трьох тисяч співробітників сил безпеки та військових «стільки, скільки буде потрібно». Він зазначив, що ситуація поступово нормалізується і вже суттєво відрізняється від хаосу, який панував у перші 24 години після прориву понад 50 тисяч мігрантів.

Перес також повідомив, що з моря вже дістали тіла 72 загиблих. Водночас Об’єднана асоціація цивільної гвардії Іспанії (AUGC) стверджує, що жертв може бути понад сто. За її оцінками, близько 60 тисяч людей намагалися потрапити до Сеути в день найбільшої міграційної кризи в історії анклаву.

Іспанська влада заявила, що намагатиметься вислати тих, хто в'їхав нелегально, якомога швидше, незважаючи на рішення суду, яке накладає деякі обмеження на спеціальні правила, які дозволяють негайне вигнання з анклаву.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес, якого цитують медіа, заявив у п’ятницю, що серед факторів, що сприяли цьому сплеску, могло бути рішення Верховного суду Іспанії, схвалене на початку цього місяця, про те, що мігранти, перехоплені в морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можуть бути негайно повернуті за спеціальними правилами.

За словами Торреса, іспанський уряд негайно відреагував на наплив мігрантів і зрештою поверне мігрантів, поважаючи рішення суду та права мігрантів.

Прем’єр-міністр Педро Санчес мав відвідати Сеуту в п’ятницю разом з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласко.

Сеута та Мелілья, ще одне іспанське автономне місто на півночі Марокко, мають єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Ці два міста, в кожному з яких проживає близько 85 000 осіб, періодично стикаються з різким зростанням спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть дістатися Європи, але масштаби четвергового напливу мали мало прецедентів.



