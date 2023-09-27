В окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу (відбій)

Ввечері 27 вересня російський голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті оголошено повітряну тривогу.

Перед цим окупаційна влада повідомляла про перекриття руху на Керченському мосту.

ОНОВЛЕНО Назабаром стало відомо про про відбій повітряної тривоги, сигнал про що надійшов через пів години.

Вдень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Згодом виявилося, що ракетний удар було завдано по штабу Чорноморського флоту РФ.

Деякі російські медіа заявляли про можливу загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова через удар по штабу в Севастополі. Офіційно про його загибель не повідомлялося. На російському телебаченні напередодні показували відео з Соколовим, автентичність якого втім неможливо підтвердити.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів.