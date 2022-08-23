Окупаційна влада у Севастополі повідомила про другу за день «атаку» безпілотників

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у місті продовжують збивати безпілотники.

На сторінці у Telegram він зазначив, що ввечері 23 серпня «над морем в районі мису Херсонес ППО продовжує збивати безпілотники».

«Приводів для занепокоєння немає», – написав Развожаєв.

Раніше місцеві ресурси повідомляли про два вибухи у місті. Тоді Розвожаєв пояснив звуки вибухів також «роботою системи ППО».

Останніми днями в окупованому Росією Криму сталася серія вибухів. Окупаційна влада заявляла про збиття безпілотників і роботу системи ППО без жодних підтверджень своїх слів.