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Окупаційна влада у Севастополі повідомила про другу за день «атаку» безпілотників

Бавовна (на фото) – рослина, назва якої з початком повномасштабного російського вторгнення перетворилася на створений українською інтернет-спільнотою мем про вибухи на окупованих РФ територіях. Це слово російською перекладається як «хлопок». В українській також як «вибух»

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у місті продовжують збивати безпілотники.

На сторінці у Telegram він зазначив, що ввечері 23 серпня «над морем в районі мису Херсонес ППО продовжує збивати безпілотники».

«Приводів для занепокоєння немає», – написав Развожаєв.

Раніше місцеві ресурси повідомляли про два вибухи у місті. Тоді Розвожаєв пояснив звуки вибухів також «роботою системи ППО».

Останніми днями в окупованому Росією Криму сталася серія вибухів. Окупаційна влада заявляла про збиття безпілотників і роботу системи ППО без жодних підтверджень своїх слів.

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