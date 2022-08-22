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Російська влада знову пояснила вибухи в Севастополі роботою ППО

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв (у центрі) у штабі Чорноморського флоту Росії після інциденту із вибухом. Севастополь 31 липня 2022 року

Підконтрольний Росії голова окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про «роботу протиповітряної оборони» в місті.

Таким чином він прокоментував повідомлення про сильний вибух у місті увечері 22 серпня, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«О 18:15 у районі Верхньосадового спрацювала ППО. Був збитий об’єкт. На великій висоті, тому звук було чути в різних частинах міста. Попередньо – знову безпілотник», – написав Развожаєв у своєму Телеграм-каналі.

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Підтвердження інформації Развожаєва з незалежних джерел немає. Доказів своїх слів він не надав.

Раніше стало відомо про сильний вибух у Севастополі.

Останніми днями у Криму сталася низка вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

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