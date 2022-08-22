У Севастополі чули сильний вибух – повідомлення

У окупованому Севастополі 22 серпня знову пролунав вибух – про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві спільноти в соціальних мережах.

«Практично у всіх районах міста було чути хлопки. Севастопольці в соцмережах повідомляють, що найгучніше було на Фіоленті: забренчали шибки і спрацювали сигналізації машин. Найцікавіше, що чули навіть у селі Рідне. У Балаклаві теж стіни тремтіли», – повідомляє телеграм-канал «ЧП Севастополь».

Як повідомлялося раніше, у січні 2018 року в районі мису Фіолент на бойове чергування заступили російські зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф».

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Користувачі паблику «Підслухано в Севастополі» підтвердили, що чули вибух у різних районах міста.

Російська окупаційна влада міста наразі не коментувала інформацію з соцмереж. Українське командування військ на півдні також ще не оприлюднило коментарів.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі почали перевіряти бомбосховища.

Останніми днями у Криму сталася низка вибухів. Російська влада заявляла про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.