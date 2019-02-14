Соціологія: майже 80% українців вважають секс дуже важливою частиною життя

Майже 80% українців погодилися з твердженням, що секс є дуже важливою частиною життя людини, тоді як 10% – не погодилися. Як свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», тезу про важливість сексу більше підтримували ті, хто перебуває в зареєстрованому/незареєстрованому шлюбі.

«67% українців зазначили, що в них є постійний сексуальний (статевий) партнер. Ще 4% мають непостійного партнера. 19% відповіли, що зараз не мають, але перед цим були сексуальні партнери. Тільки 3% зазначили, що не мають партнера і ніколи не мали перед цим», – йдеться в повідомленні.

За даними соціологів, дві третини вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п’ятий – протилежної думки.

«45% вважають, що для чоловіків секс більш важливий, ніж для жінок (34% протилежної думки). Прихильників такої думки більше серед жінок та осіб середнього і старшого віку. 41% погодилися з тезою, що виконання «подружнього обов’язку у ліжку» є обов’язковим для чоловіка, майже стільки ж протилежної думки», – вказано у дослідженні.

Соціологи зазначили: 60% опитаних не відчувають незручність, сором, коли розмовляють про секс зі своїм чоловіком/дружиною/постійним сексуальним партнером, і тільки 6% дуже соромляться. Менше відчувають незручність, розмовляючи про секс, молодші опитані та чоловіки.

Опитування проводили методом інтерв’ю з 23 січня до 3 лютого серед 2 тисяч респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності не більше ніж 2,2%.