Трамп підписав з прем’єром Австралії угоду щодо критично важливих мінералів

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе підписали угоду щодо рідкісноземельних та критично важливих мінералів у понеділок у Білому домі.

Трамп заявив, що переговори щодо угоди тривали протягом чотирьох-п’яти місяців. За словами Трампа, лідери також обговорять торгівлю, підводні човни та військову техніку.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув до Білого дому на свою першу зустріч з Трампом. Лідер Австралії також прагне обговорити з Трампом атомні підводні човни, торгівлю та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомив офіс Албанеза.

Як зауважували медіа, Албанез поїхав до Вашингтона зі своїм міністром ресурсів, але не з міністрами закордонних справ та оборони.