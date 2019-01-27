У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі

Упродовж поточної доби, 27 січня, бойовики один раз обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Новотошківське з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів», – ідеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що втрат серед українських військових протягом поточної доби немає.

У збройних угруповання «ДНР» та «ЛНР» не звітували про хід бойових дій 27 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.