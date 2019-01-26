На Донбасі 25 січня один український військовий загинув, четверо отримали поранення – штаб ООС

Внаслідок бойових дій на Донбасі 25 січня один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та четверо отримали поранення. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Напередодні Міноборони України повідомило про загибель одного українського військового і чотирьох поранених внаслідок обстрілу вранці 25 січня з боку підтримуваних Росією бойовиків із ПТРК автомобіля українських військових поблизу села Катеринівка Луганської області. Ймовірно, саме про них ідеться в ранковому зведенні штабу ООС за минулу добу.

Загалом українські військові повідомляють, що підтримувані Росією бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню впродовж 25 січня, в тому числі в одному з обстрілів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу, обстріли позицій українських бійців велися: «Із ПТРК, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Катеринівка. Двічі – з гранатометів та великокаліберної зброї поблизу – населеного пункту Широкине; зі стрілецької зброї – в районі населеного пункту Опитне; зі стрілецької зброї – в районі селища Невельське; із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка. Із великокаліберних кулеметів – поблизу селища Станиця Луганська. Із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Жовте», – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що у відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил «застосовували чергові вогневі засоби»: «За даними розвідки, 25 січня знищено чотирьох російських окупантів та п'ятеро отримали поранення. В ході контрснайперської боротьби український снайпер припинив діяльність російського найманця. Також знищено БМП-1 російсько-окупаційних військ».

В штабі ООС заявили, що українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Натомість в угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п'ять випадків порушення режиму тиші з боку Об’єднаних сил 25 січня. Бойовики угруповання «ДНР» своїх заяв про становище на фронті протягом минулої доби ще не робили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН іще станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.