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Військові попередили про ймовірні пуски «шахедів» і ракетоносій в Чорному морі

Сили оборони півдня не виключають, що безпілотники спрямовані по півдню України.

Повітряні сили Збройних сил України попередили про ймовірні пуски ударних безпілотників типу Shahed.

Сили оборони півдня не виключають, що безпілотники спрямовані по півдню України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні 1 надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 ракет типу «Калібр». Інша інформація, що шириться пабліками, не є достовірними», – йдеться у повідомленні.

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Війська РФ протягом останніх днів практично щоденно ударними дронами атакують Одещину, внаслідок цих атак пошкоджень зазнає портова інфраструктура.

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