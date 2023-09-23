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Сили ППО збили вночі 14 із 15 «шахедів» – офіційно

Робота сил ППО, фото ілюстративне

Уночі 23 вересня російські військові атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (місто Приморсько-Ахтарськ у Росії), повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 14 «шахедів», – ідеться в повідомленні.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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