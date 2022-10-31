Ексчемпіон світу з шахів і депутат Держдуми Анатолій Карпов перебуває в реанімації

Дванадцятий чемпіон світу з шахів, депутат російської Державної думи Анатолій Карпов перебуває в тяжкому стані в реанімації, повідомляють 31 жовтня російські інформагенції.

«Карпова госпіталізували у суботу (29 жовтня – ред.), у нього перелом шийки стегна та черепно-мозкова травма. Попередньо він зазнав травм через падіння», – повідомляє агенція «РИА Новости».

71-річний Карпов перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрореанімації Іституту імені Скліфосовського в Москві. Госпіталізацію Карпова підтвердив також гросмейстер Сергій Карякін.

Анатолій Карпов був чемпіоном світу з 1975 до 1985 року, коли програв Гаррі Каспарову. Як політик він підтримує дії російської влади, є членом фракції «Єдина Росія».