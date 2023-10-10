Нічна атака РФ: у Генштабі ЗСУ повідомили про знищення 26 «шахедів»

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 26 «шахедів», якими Росія вночі атакувала Україну, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих «шахедів», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російських БПЛА спочатку у напрямку Одещини, Миколаївщини, а згодом у напрямку Дніпропетровщини.

У соцмережах повідомлялося про звук вибуху в Одесі. Офіційних даних наразі про це немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.