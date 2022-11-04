«Шахеди» атакували Дніпропетровщину. Сили ППО знищили 8 російських дронів-камікадзе – влада

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявляє, що українські військові знищили вісім дронів-камікадзе Shahed-136 у Нікопольському районі.

«Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих «Шахедів». Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування «Схід» знищили у Нікопольському районі», – написав він у телеграмі.



Проте, за його словами, російські війська також з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії обстріляли чотири громади цього ж району – Мирівську, Червоногригорівську, Марганецьку та Нікопольську.

Постраждалих немає, але у Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід, обірвана лінія електропередач.

Минулої доби влада Дніпропетровської області повідомляла, що українські військові знищили над Нікопольським районом 4 дрони-камікадзе Shahed-136.

Російській війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.