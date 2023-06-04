6 із 8: військові уточнили дані щодо кількості збитих уночі дронів-«шахедів»

За уточненою інформацією Генерального штабу Збройних сил України, сили та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони минулої ночі знищили 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БПЛА Shahed-136/131.

«Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше сьогодні в Повітряних силах повідомляли, що вночі армія РФ запустила по Україні шість ракет та п’ять ударних безпілотників. Дві ракети, які не збили, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.