Повітряні сили повідомили про знищення вночі двох «шахедів» на Хмельниччині

Вночі 19 грудня на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знищили два із двох «шахедів», повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, армія РФ атакувала регіон із району російського Приморсько-Ахтарська.

Уночі військові попереджали про запуск ударних БПЛА, особливо звертаючи увагу жителів Старокостянтинова і околиць.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів – під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».