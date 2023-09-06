Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливий запуск «шахедів» армією РФ

У Повітряних силах Збройних сил пізно ввечері 6 вересня попередили про ймовірний запуск армією РФ безпілотників по Україні.
«Ймовірні пуски декілька груп ударних БПЛА типу Shahed. Про зміну обстановки повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.
Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Наразі тривога у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини.
На початку доби 6 версня, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей.
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