Повітряні сили ЗСУ попереджають про можливий запуск «шахедів» армією РФ

У Повітряних силах Збройних сил пізно ввечері 6 вересня попередили про ймовірний запуск армією РФ безпілотників по Україні.

«Ймовірні пуски декілька груп ударних БПЛА типу Shahed. Про зміну обстановки повідомимо додатково», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі тривога у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини.

На початку доби 6 версня, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей.