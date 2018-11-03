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03 Листопад 2018, Київ 20:14
Новини | Події

«Шахтар» на останніх секундах здобув перемогу над «Динамо» в Харкові

«Шахтар» лідирує в чемпіонаті з 37 очками в активі, «Динамо» йде слідом із 29

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Донецький «Шахтар» на останніх секундах обіграв київське «Динамо» в Харкові в 14 турі чемпіонату України з футболу.

Перший гол у матчі відкрив Микола Шапаренко на 44-й хвилині. На початку другого тайму «Шахтар» відігрався – забив Жуніор Мораєс.

Уже в компенсований арбітром час динамівець Томаш Кенджьора отримав другу жовту карту й достроково покинув поле.

Після цього півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко забив вирішальний гол у матчі.

«Шахтар» лідирує в чемпіонаті з 37 очками в активі, «Динамо» йде слідом із 29.

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