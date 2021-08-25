Ліга чемпіонів: «Шахтар» пройшов «Монако» і зіграє в груповому турнірі

У Харкові, де донецький «Шахтар» приймав «Монако» у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів, ім’я переможця не змогли визначити за 90 хвилин.

У першому таймі третя команда чемпіонату Франції виглядала неперевершеною. Рахунок 2:0, який зафіксував свисток англійського рефері Ентоні Тейлора, не відбиває реальної кількості нагод, які мали гості. Двічі відзначився нападник монегасків Віссам Бен Єддер, він забивав на 18-й та 39-й хвилинах.

По перерві стали з’являтися шанси у гірників, і на 74-й хвилині рятівний гол забив ветеран Марлос, який у другому таймі вийшов на заміну.

Таким чином, за результатами 180 хвилин протистояння встановився рахунок 2:2 (поєдинок на виїзді «Шахтар» виграв 1:0), тому після нетривалої перерви розпочався овертайм.

На 114-й хвилині в контратаці гірників молодий півзахисник Михайло Мудрик долучився до того, що захисник гостей Рубен Агілар зрізав м’яч у власні ворота.