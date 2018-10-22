Тренер «Шахтаря» заявив, що Тайсон і Марлос не зіграють проти «Манчестер Сіті»

Півзахисники донецького «Шахтаря» Тайсон і Марлос не зіграють проти англійського «Манчестер Сіті» в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів, заявив головний тренер донецької команди Пауло Фонсека на передматчевій прес-конференції.

«Ні, ми в жодному разі не змінюватимемо розстановки. Діятимемо з тією ж схемою, яку використовували майже від самого початку моєї роботи в «Шахтарі». Тайсон і Марлос? Там, ми втратили два, напевно, найважливіші елементи команди. Також зараз під питанням участь Ісмаїлі. Спробуємо обійтись тими силами, що маємо», – сказав Фонсека.

Він повідомив, що Марлос отримав пошкодження на тренування, а Тайсон тренувався в матчі з луганською «Зорею» 7 жовтня.

«Шахтар» зіграє з «Манчестер Сіті» у Харкові 23 жовтня. Після перших двох турів донецька команда має два очки, англійці – три, французький «Ліон» – чотири. Останнє місце в групі F посідає німецький «Гоффенхайм» з одним заліковим пунктом.

Минулоріч «Шахтар» у Харкові здолав «Манчестер Сіті» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів та вийшов до плей-оф турніру.