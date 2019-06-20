Каштру, Срна і ще 5 португальців: «Шахтар» оприлюднив тренерський склад

Донецький футбольний клуб «Шахтар» повідомив 20 червня про вихід із відпустки і оприлюднив повний склад тренерського штабу.

Разом із головним тренером Луїшем Каштру та екс-капітаном гірників Даріо Срною працюватимуть ще п’ять португальських фахівців.

Першим асистентом головного тренера, як і в попередніх клубах Каштру, буде Вітор Северіно. Іншими асистентами стали Філіпе Селіккая та Жоау Брандау. Тренером воротарів буде Антоніу Феррейра. Жозе Кошта працюватиме на посаді аналітика «Шахтаря».

«Шахтар» підписав контракт із португальським тренером Луїшем Каштру 12 червня. Угода з 57-річним фахівцем набрала чинності того ж дня, вона розрахована на два роки.

Каштру став 33-м тренером в історії «Шахтаря». До цього він працював у португальських клубах «Порту», «Ріу Аве», «Шавіш», «Віторія Гімарайнш» та інших.