Даріо Срна повертається у «Шахтар»

Колишній капітан футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Даріо Срна завершив виступи в італійському «Кальярі» і повертається в «Шахтар», де приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру, повідомила у четвер прес-служба «гірників».

«Даріо виступав у складі «оранжево-чорних» з 2003 до 2018 року і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років в «Шахтарі» Срна провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби «Шахтаря», завтра відбудеться презентація нового головного тренера «Шахтаря» Луїша Каштру, після чого на запитання журналістів також відповість і Даріо Срна.

12 червня футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) підписав на 2 роки контракт з португальським тренером, 57-річним Луїшем Каштру.

Каштру 33-й тренер в історії «Шахтаря».