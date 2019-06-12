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12 Червень 2019, Київ 16:38
Новини | Спорт

«Шахтар» представив нового тренера

Тренувати «Шахтар» буде португальський спеціаліст

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Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) підписав контракт з португальським тренером Луїшем Каштру. Про це повідомляється на сайті клубу.

Угода з 57-річним фахівцем набирає чинності 12 червня й розрахована на два роки.

Каштру стане 33-м тренером в історії «Шахтаря». До цього він працював в таких клубах як «Порту», «Ріу Аве», «Шавіш», «Віторія Гімарайнш» та інші.

Напередодні стало відомо, що Паулу Фонсека залишає посаду головного тренера донецького «Шахтаря» та очолить італійську «Рому».

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