Фонсека залишає «Шахтар» та очолить італійську «Рому»

Паулу Фонсека залишає посаду головного тренера донецького «Шахтаря» та очолить італійську «Рому».

Прес-служба римського клубу повідомила, що підписала контракт із португальцем до літа 2022 року.

«Шахтар» подякував Фонсеці за «роки, проведені в команді».

Португалець очолював донецький клуб із літа 2016 року. Він по три рази перемагав в чемпіонаті та кубку, ще раз – у Суперкубку України. Крім того, «Шахтар» двічі грав в 1/16 фіналу Ліги Європи та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наприкінці травня Фонсека припускав, що залишиться в Україні в наступному сезоні.

7 березня «Рома» звільнила Еусебіо Ді Франческо з посади головного тренера після поразки від «Порту» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До кінця сезону команду тренував Клаудіо Раньєрі.

«Рома» посіла шосте місце в чемпіонаті та гратиме в наступному сезоні в Лізі Європи.