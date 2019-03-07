У Кривому Розі шахтарі завершили страйк і погодились на переговори

У Кривому Розі гірники залізорудної шахти «Жовтнева» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», вийшовши на поверхню, погодились на переговори з адміністрацією. Про це Радіо Свобода в четвер повідомили в міській організації Незалежної профспілки гірників України.

За інформацією керівника організації Юрія Самойлова, шахтарі «Жовтневої» загалом провели в забої більше доби, робота шахти в цей час була заблокована.

За його словами, активний переговорний процес розпочнеться з понеділка.

За даними Юрія Самойлова, три головні вимоги шахтарів такі: підвищення мінімальної заробітної плати до 1 тисячі євро, зміна частини ТОП-менеджменту підприємства і відмова від переслідувань шахтарів, які висловлювали протест.

Водночас на підприємстві ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» Радіо Свобода 7 березня у відповіді на інформаційний запит повідомили, що про страйк гірників не йшлось: упродовж 5-6 березня на шахті відбулось «робоче зібрання в підземних умовах».

«Адміністрація та профспілкові комітети повідомляють, що за результатами робочого зібрання в підземних умовах ухвалене узгоджене рішення провести спільну роботу з перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати на окремих дільницях шахти за січень-лютий 2019 року», – зазначили на підприємстві.

В адміністрації також повідомили, що «підстав для виникнення колективного трудового спору немає». Підприємство працює в штатному режимі.

Раніше в незалежній профспілці гірників України повідомили, що понад 100 гірників шахт «Жовтнева» і «Тернівська» не виходили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення зарплат.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.