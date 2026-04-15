Посол України в Угорщині розповів, чи були вже контакти з Мадяром щодо зустрічі з Зеленським

Посол України в Угорщині Федір Шандор розповів, чи були вже контакти з новообраним угорським прем’єром Петром Мадяром щодо його можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«На пресконференції він чітко сказав: звичайно, ми зустрінемося з президентом України. Тому чекаємо інавгуративних моментів і закінчення виборчого процесу», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

На уточнююче запитання, чи подавала Україна вже відповідний запит, посол сказав, що «ще рано».

«Ще рано, тому що ще не оголошені результати виборів. Кому подавати запит? Це є, звичайно, норма і ми її чекаємо», – додав Шандор.

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на парламентських виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.

Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.



