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Новини | Коронавірус

У Шанхаї для частини мешканців послабили жорсткі обмеження через COVID-19

Влада китайського міста Шанхай послаблює жорсткі обмеження, запроваджені раніше через спалах коронавірусної інфекції. Деяким жителям Шанхаю дозволили виходити із будинків, повідомляє Associated Press.

Послаблення карантинних заходів стосується понад шести з половиною мільйонів людей. Решта має залишатися вдома, пише агенція. Населення Шанхаю становить 25 мільйонів.

Карантин у Шанхаї запроваджений 28 березня. Закрилася більшість підприємств, ринків та магазинів, людям заборонили виходити з дому. У місті через брак курʼєрів виникла проблема з доставкою продовольства та товарів першої необхідності мешканцям.

Останніми днями у місті виявляли понад 20 тисяч випадків COVID-19. Число підтверджених випадків COVID-19 у Шанхаї невелике порівняно з іншими багатомільйонними містами світу, але місто переживає найгіршу епідемічну ситуацію з початку пандемії.

Зростання захворюваності в Шанхаї обумовлене, серед іншого, мутаціями штаму коронавірусу «омікрон». Ці мутації, зокрема, вже зареєстровані у Бельгії та Японії.

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