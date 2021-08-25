Зеленський звільнив Шевченка з посади посла України в Канаді

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Шевченка із посади посла України в Канаді.

«Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом», – йдеться в указі, опублікованому на сайті голови держави 25 серпня.

З чим пов’язане звільнення – в указі не вказано.

Андрія Шевченка призначив на посаду посла в Канаді президент України Петро Порошенко у вересні 2015 року. Перед цим він був народним депутатом Верховної Ради V, VI і VII скликань.