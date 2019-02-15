«Шлюб за добу»: понад 5 тисяч київських пар скористалися послугою в 2018-му

Послугою «Шлюб за добу» у 2018 році в Києві скористалося понад п’ять тисяч подружніх пар, повідомляє міська влада.

«Коли люди вирішують одружитися, вони хочуть оформити свої стосунки швидко, без бюрократичної тяганини. І сервіс «Шлюб за добу» дає таку можливість. Велике навантаження припадає на визначні дати, як, наприклад, День закоханих», – заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний під час церемонії вручення свідоцтва про шлюб подружній парі у РАЦСі Дарницького району.

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«Шлюб за добу» – сервіс Міністерства юстиції, покликаний зробити одруження максимально зручним і комфортним. Проект передбачає відхід від старих бюрократичних радянських норм, які діють донині і примушують українців, подавши заяву, чекати щонайменше 30 днів. Послуга «Шлюб за добу» запроваджена 29 липня 2016 року.

Напередодні Дня закоханих, 14 лютого, у Мін’юсті повідомляли, що понад 90 відділів реєстрації актів цивільного стану по всій країні працюватимуть до півночі.