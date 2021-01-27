Уряд пропонує встановлювати щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня – Шмигаль

Кабінет міністрів України під час засідання 27 січня підтримав проєкт закону, яким передбачається встановлення з 2022 року щорічної індексації пенсій не пізніше 1 березня. Про це повідомила пресслужба уряду.

«Це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій. Ми пропонуємо зробити все прозоро й встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація. Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися», – заявив з цього приводу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін також схвалив пакет проєктів законів Міністерства соціальної політики, які змінюють підходи до формування прожиткового мінімуму, додали в уряді.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, прожитковий мінімум має бути вартісною величиною для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні.

«Прожитковий мінімум буде визначатися та застосовуватися винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів. Це мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини», – зазначила Лазебна.

Також на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив постанову «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг», яка визначає правила формування та ведення такого реєстру і доступу до нього. Як зазначили в Кабміні, це дасть змогу створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів.