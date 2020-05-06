В уряді анонсували віртуальну зустріч Шмигаля і Меркель, яку не вдалося провести у квітні

Переговори прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відбудуться у режимі відеоконференції 12 травня опівдні, повідомила пресслужба уряду.

«Серед питань, які будуть обговорюватися під час віртуальної зустрічі, подолання епідемії коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектору. Крім того, глави урядів торкнуться ситуації на Донбасі в контексті збереження санкцій проти Росії», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на 20 квітня був призначений «перший віртуальний зарубіжний візит» прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Німеччини. Втім пізніше з’ясувалося, що відеоконференція очільників урядів України та Німеччини не відбулася через зміни в робочому графіку Ангели Меркель.