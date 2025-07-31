Шмигаль обговорив із міністром оборони Італії можливість постачання додаткових систем ППО

Міністр оборони Денис Шмигаль 31 липня повідомив про розмову з очільником Міноборони Італії Ґвідо Крозетто.

За його словами, сторони обговорили розвиток спільних виробництв зброї:

«Подякував Італії за участь в оборонному фонді Євросоюзу SAFE на 150 мільярдів євро. У цьому контексті розраховуємо на посилення співпраці та розвиток важливих оборонних проєктів між нашими країнами та компаніями».

Шмигаль подякував італійському колезі за вже передану зброю в межах пакетів військової допомоги та підготовку нових. За його словами, італійська зброя суттєво допомагає в боротьбі з російською агресією.

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«Поінформував колегу про нічну атаку на Київ, внаслідок якої загинули цивільні люди, зокрема дитина. Розповів про удари по житлових кварталах Краматорська. Обговорили можливість додаткового постачання систем ППО», – повідомив міністр.

Він уточнив, що Україна та Італія зміцнюють стратегічне партнерство в оборонному секторі.

Крозетто на цей момент не коментував розмову публічно.

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в березні заявила, що Україна повинна отримати безпеку НАТО без фактичного членства у військовому альянсі.