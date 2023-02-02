Шмигаль повідомив про участь України в програмі ЄС «Єдиний ринок»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє про підписання угоди щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Про це він повідомив за підсумками консультацій з колегією Єврокомісії.

За його словами, сторони підписали два документи:

Меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики.

Угода щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Участь України у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців.

Напередодні саміту Україна-ЄС відбулися міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. Саміт запланований на 3 лютого. До столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.