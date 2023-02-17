Шмигаль про держзакупівлі: перелік даних, які публікуються, розширять

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про зміни щодо державних закупівель, зокрема розширення переліку даних, які публікуються в системі.



«Ми маємо повертатися до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Сьогодні уряд затвердить низку змін у документ, який стосується державних закупівель. Буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі. Зменшуємо кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи. Всі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі», – сказав він під час засідання уряду.

За його словами, уряд робить важливі кроки до «більшої прозорості та відкритості».

«Нульова толерантність до корупції для нас є ключовим принципом, і ми це демонструємо своїми рішеннями й діями», – додав Шмигаль.

Наразі відповідне рішення на сайті Кабміну ще не опублікували.

Наприкінці минулого року Кабмін на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування скасував аукціони у системі Prozorro. За повідомленням, це рішення пов’язано з тим, що через постійні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів в Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах. У Prozorro тоді заявили, що через ситуацію з енергопостачанням вони все частіше отримували звернення від підприємців про неможливість взяти участь в аукціоні через відсутність інтернету, кілька разів дату проведення аукціонів переносили.