Наруга над пам’ятником Шолом-Алейхему: поліція вилучила записи камер відеоспостереження

Поліція Києва повідомила, що її співробітники вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження, які могли зафіксувати осіб, що спаплюжили свастиками пам’ятник Шолом-Алейхему.

«До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію. На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію», – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі.

Поліція намагається встановити та затримати осіб, причетних до правопорушення.

Про те, що в Києві на вулиці Рогнідинській 25 листопада невідомі вандали розмалювали свастиками пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему, повідомили раніше головний рабин України Моше Реувен Асман і політик Володимир Кацман.

Життя одного з основоположників художньої літератури мовою їдиш Шолом-Алейхема було тісно пов’язане з Україною – він народився в Переяславі (нині Київської області , а тоді Полтавської губернії) в 1859 році. Тривалий час жив у Києві, залишив місто після єврейських погромів 1905 року, згодом деякий час мешкав у Львові. Головні герої Шолом-Алейхема — бідні «маленькі люди», які, попри важке життя, оптимістично дивляться у майбутнє.