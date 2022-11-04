Канцлер Німеччини закликав Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Китаю з проханням вплинути на Росію, щоб завершити війну в Україні.



Китай є великою країною і несе відповідальність за мир на планеті, наголосив Шольц на переговорах у Пекіні з главою китайського уряду Лі Кецяном.



Шольц зазначив, що Пекін і Берлін поділяють думку, що російська риторика про ядерну зброю є неприйнятною. Німецький канцлер також відкинув критику щодо його візиту до КНР, заявивши, що «це добре і правильно, що я зараз у Пекіні», цитує Шольца агентство DPA.



У Пенкіні Шольц зустрівся також з головою КНР Сі Цзіньпіном.



Як пише France-Presse, обидві країни прагнуть розширити економічну співпрацю. Олаф Шольц став першим із лідерів країн «Групи семи», який приїхав до Китаю після початку пандемії COVID-19, через яку друга економіка у світі КНР закрила свої кордони, а голова КНР Сі Цзіньпін переважно відмовлявся від двосторонніх зустрічей із закордонними політиками.

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Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.