Війна РФ проти України. Коментуючи позицію Китаю, у Держдепі звернули увагу на «цікавий коментар» Путіна

У Державному департаменті США, коментуючи позицію Китаю щодо війни РФ проти України, звернули увагу на «цікавий коментар» російського президента Володимира Путіна.



«Я вважаю справедливим сказати, що міністр Блінкен не чув нічого, коли мова йде про підхід КНР до війни Росії проти України, чого ми не чули раніше. Я не збираюся це характеризувати, але, звичайно, КНР публічно висловила свій підхід. Цікаво, що президент Путін також говорив про підхід КНР, зробив цікавий коментар, наскільки я пам’ятаю, що росіяни приватно почули від КНР про занепокоєння щодо війни РФ проти народу України», – сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.



За словами Неда Прайса, не дивно, що Китай має ці занепокоєння.



«Тому що те, що Росія робить – намагається зробити – в контексті України суперечить всьому, що ми чули від КНР протягом десятиліть. КНР послідовно наголошує на ролі суверенітету, державного суверенітету; непорушності кордонів; праві країн світу визначати власну зовнішню політику. Ось що поставлено на карту, коли йдеться про війну Росії проти України. Росія цілиться в український народ, в український уряд, але вона також цілиться в них – у ті самі принципи», – додав він.



Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, у ході якої обговорили війну РФ проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.

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У вересні президент Росії Володимир Путін сказав, що розуміє стурбованість Китаю ситуацією в Україні.

Білий дім 15 вересня закликав Китай не підтримувати Москву в її війні проти України, заявивши, що всі країни повинні бути єдиними проти агресії Росії в Україні і не залишатися осторонь.

Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.