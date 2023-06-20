Шольц закликав Китай посилити тиск на Росію через війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію щодо війни в Україні, повідомляє агенція Reuters.

Виступаючи разом з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном після двосторонніх переговорів у столиці Німеччини, Шольц також сказав, що Китай не повинен постачати зброю Росії і що війна в Україні не повинна перетворитися на заморожений конфлікт.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів з китайськими високопосадовцями в Пекіні заявив, що Китай пообіцяв не надсилати зброю Росії для війни в Україні.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.