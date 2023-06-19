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Блінкен: Китай пообіцяв не надсилати летальної зброї Росії

Про це Ентоні Блінкен повідомив журналістам після двох днів переговорів з високопосадовцями Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 19 червня в Пекіні, що Китай знову пообіцяв не надсилати зброю Росії для війни в Україні, хоча висловив стурбованість діями приватних китайських компаній.

«Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати смертоносну допомогу Росії для використання в Україні», – сказав Блінкен журналістам після двох днів переговорів, повідомляє AFP.

19 червня – у другий день візиту до Пекіна – Ентоні Блінкен зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Останній заявив, що Сполучені Штати і Китай «досягли прогресу» з низки питань під час переговорів. Перед цим держсекретар США зустрівся з високопосадовцем із зовнішньої політики Китаю Ваном Ї та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Напередодні цієї зустрічі офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, Блінкен тоді пообіцяв висловити «нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань», включно з війною в Україні.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.

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