Шольц показав публіці своє фото з пов’язкою на оці після травмування на пробіжці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продемонстрував назагал своє фото з пов’язкою на оці після травмування на пробіжці у вихідні і пожартував, що з нетерпінням чекає на реакцію соціальних мереж.

«Коли з тобою трапилось щось погане... Не можу дочекатися мемів. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є насправді», – написав Шольц у твітері і прикріпив світлину з пов’язкою, яку ще називають «піратською».

На фото видно також і подряпини на обличчі канцлера Німеччини.

Пов’язку Шольцу доведеться носити протягом наступних кількох днів та тижнів, повідомив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт на черговій пресконференції у понеділок. За словами Хебестрайта, з огляду на обставини Шольц все ж почувається добре.

Шольц, який регулярно бігає, у неділю ненадовго призупинив виконання своїх обов’язків після того, як упав під час пробіжки в суботу, і йому знадобився огляд медиків.